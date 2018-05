Experts hebben iets vreemds ontdekt aan schoenen Kim Jong-un KVDS

07 mei 2018

11u48

Bron: Chosun Ilbo, The Washington Post 0 Noord-Korea De top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in een week geleden was niet alleen interessant omwille van de historische waarde van de meeting, het was ook een van de eerste keren dat er ongecensureerd beelden van Kim gemaakt konden worden. Een Zuid-Koreaanse krant liet er zeven experts op los en die deden interessante vaststellingen. Onder meer over de schoenen van de leider.

Het idee was eigenlijk zo gek nog niet. Veel is er niet bekend over het privéleven en de gezondheid van Kim Jong-un en de trip naar de gedemilitariseerde zone tussen de twee Korea’s was nog maar zijn tweede buitenlandse reis. Daarvoor kwam beeldmateriaal alleen maar tot ons in de vorm van foto’s en video’s die verspreid werden door Noord-Koreaanse staatsmedia. En die stellen hun leider het liefst zo positief mogelijk voor. De beelden bleken ook vaak digitaal bijgewerkt te zijn.

Asbak

Er waren desalniettemin enkele belangrijke aanwijzingen in dat 'officiële' materiaal. Zo leek Kim duidelijk last te hebben van overgewicht en een asbak die regelmatig in de buurt te zien was, leek erop te wijzen dat hij een verstokte roker was. Hoewel roken in Noord-Korea wordt ontmoedigd. (lees hieronder verder)

De historische top was een kans bij uitstek om dieper te graven. De conservatieve Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo besloot zeven experts te vragen om het beeldmateriaal te onderzoeken en die kwamen tot een interessante conclusie in verband met de schoenen van Kim.

Kim – die naar verluidt 1,70 meter groot zou zijn – leek ongeveer 2,5 centimeter kleiner dan Moon, van wie bekend is dat hij 1,68 meter is. En er was meer: de hoge helling aan de voorkant van zijn schoenen leek te suggereren dat Kim steunzolen droeg die hem groter deden lijken.

Échte lengteverschil

Een van de experts verklaarde dat hij het échte lengteverschil tussen de leiders op 5 centimeter schatte en misschien wel meer. Wat zou betekenen dat Kim maar 1.63 meter groot is. (lees hieronder verder)

Historisch gezien is grootte een teer punt in de Kim-dynastie. Sommige bronnen zeggen dat de vader van Kim – Kim Jong-il – maar 1,57 meter groot was en speciale zolen droeg in zijn schoenen om groter te lijken.

Het is overigens nog de vraag hoe de historische meeting met de Amerikaanse president op dat punt zal verlopen, want met zijn 1,90 meter dreigt Donald Trump ver boven Kim uit te torenen.

