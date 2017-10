Europa breidt sancties tegen Noord-Korea uit EB

14u24

Bron: Belga 4 thinkstock Noord-Korea De Europese Unie heeft vandaag haar sanctieregime tegen Noord-Korea verder uitgebreid. Zo komt er een verbod om aardgasvloeistoffen te verkopen en wordt de verkoop van ruwe olie en geraffineerde petroleumproducten beperkt. Ook verbiedt de EU de import van textielproducten en worden er geen werkvergunningen meer uitgereikt aan Noord-Koreanen die ervan verdacht worden geld te genereren voor het atoomprogramma van het land.

Het is de tweede keer in enkele weken tijd dat de Europeanen hun sancties tegen Noord-Korea aanscherpen. Beide maatregelen vormen een uitvoering van een resolutie die de VN-Veiligheidsraad vorige maand goedkeurde als reactie op de kernproef en de tests met ballistische raketten die het regime in Pyongyang had uitgevoerd. Intussen bestuderen de Europese buitenlandministers nog bijkomende, specifiek Europese sancties tegen Pyongyang.