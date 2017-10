EU vaardigt nieuwe sancties uit tegen Noord-Korea 16u59

Bron: ANP 0 EPA EU-buitenlandchef Federica Mogherini ontmoet later deze week de Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Kang Kyung Wha. Noord-Korea De Europese Unie heeft vandaag nieuwe sancties afgekondigd tegen Noord-Korea in reactie op de recente nucleaire tests en raketproeven. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken willen hiermee de druk op Pyongyang verder opvoeren.

Per direct geldt een totaalverbod op EU-investeringen in Noord-Korea en op de verkoop van ruwe olie en aardolieproducten. Noord-Koreaanse werknemers in de EU mogen nog maximaal 5000 euro naar hun thuisland overmaken. Werkvergunningen worden niet meer verlengd.

Tegoeden bevroren

Verder worden van nog eens drie mensen en zes organisaties in Noord-Korea de financiële tegoeden in de EU bevroren. Er staan nu 41 personen en tien organisaties op de EU-lijst, naast 63 mensen en 53 organisaties op de zwarte lijst van de VN.

