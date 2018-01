Dropte Noord-Korea per ongeluk raket op eigen stad? "Satellietbeelden tonen dat raket insloeg op stad met 200.000 inwoners" LB

12u14

Bron: The Diplomat, Daily Mail, ANP 7 EPA Noord-Koreaanse raketlancering in augustus van vorig jaar. Noord-Korea Noord-Korea zou per ongeluk een stad op eigen grondgebied hebben geraakt na een mislukte rakettest, zo meldt het online nieuwsmagazine The Diplomat. Op satellietbeelden zou te zien zijn hoe de Hwasongraket insloeg op een gebouw in Tokchon, een stad met 200.000 inwoners. Volgens de Amerikaanse overheid ging de raket, die op 28 april vorig jaar werd gelanceerd, slechts 38 kilometer ver.

De Hwasong KN-17-middellangeafstandsraket werd vanop de luchthaven van Pukchang afgevuurd, in de provincie Zuid Pyongan, 60 kilometer ten noorden van de hoofdstad Pyongyang. Maar volgens The Diplomat ging er vlak na de lancering iets fout, waarna de raket neerstortte in Tokchon. Daar zou de raket schade hebben toegebracht aan een bouwwerk dat op een loods of een fabriek lijkt.

Dichtbevolkt

De anonieme bron wees de plek aan waar de raket neerstortte en op beelden die Google Earth op 18 mei van vorig jaar nam, enkele weken na de lancering, zou de schade aan het bouwsel te zien zijn. De bron, een functionaris die wordt omschreven als iemand die op de hoogte is van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma, verklaarde aan The Diplomat dat de raket slechts een minuut in de lucht bleef. Toen haperde de motor en stortte de raket neer. Wellicht was het de bedoeling dat de raket in het noordelijke deel van de Japanse Zee zou landen.

Er vielen geen doden door de mislukte lancering, maar het beschadigde gebouw ligt vlak bij dichtbevolkte gebieden.

Intercontinentaal

In november deed Noord-Korea een geslaagde testlancering van een ICBM-raket (intercontinentale ballistische raket, red.), die met kernkoppen kan uitgerust worden en zowat elke stad ter wereld kan bereiken. Die Hwasong 15-raket werd oostwaarts gelanceerd vanuit Pyongsong, in de provincie Zuid Pyongan. Hij vloog 50 minuten en haalde een ongekende hoogte van 4.500 kilometer alvorens in de Japanse Zee neer te storten. Het was de eerste raketlancering nadat het regime van Kim Jong-un op 15 september een raket over Japan had gelanceerd.

'Rode telefoon' heropend

Gisteren heropende Noord-Korea de zogenaamde 'rode telefoon' met het zuiden. De telefoonlijn in de grensplaats Panmunjeom, in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea, werd om 7.30 uur Belgische tijd weer geactiveerd. Pyonyang verbrak het contact via het inter-Koreaanse communicatiekanaal in februari 2016 uit onvrede met de beslissing van Zuid-Korea om de gezamenlijke industriezone Kaesong te sluiten. Sindsdien heeft Seoel dagelijks tevergeefs contact proberen op te nemen met de noorderburen via de telefoonlijn.

"Mijn kernknop is groter en krachtiger"

Het heropenen van de rode telefoon gebeurde enkele uren nadat Amerikaans president Donald Trump de draak had gestoken met Kim Jong-un toen Trump verklaarde dat hij een "grotere en krachtiger" kernknop heeft dan die van Kim. "Wil iemand van zijn uitgeput hongerregime hem alstublieft eens zeggen dat ik ook een kernknop heb, maar dat die veel groter en krachtiger is dan de zijne, en dat mijn knop werkt", had Trump getweet.

Het heropenen van de rode telefoon is overigens een pluim die Trump graag op zijn hoed steekt. "Denkt iemand nou echt dat er nu gesprekken en een dialoog gaande zouden zijn tussen Noord- en Zuid-Korea als ik niet standvastig en sterk was en bereidheid had getoond al onze 'macht' in te zetten tegen het Noorden?" vroeg de Amerikaanse president zich af op Twitter. "Maar overleg is goed", vervolgde hij.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei in zijn nieuwjaarstoespraak open te staan voor een dialoog met Zuid-Korea, een bondgenoot van de Verenigde Staten. Ook sloot hij niet uit dat zijn land een delegatie stuurt naar de Olympische Spelen in februari in Pyeongchang.

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump en Jong-un hebben de voorbije maanden elkaar verwijten naar het hoofd geslingerd. Trump heeft herhaaldelijk de mogelijkheid van een diplomatieke oplossing afgewezen in een crisis waarin beide kampen ermee dreigen elkaar te verwoesten.

Gisteren verklaarde Amerikaans vicepresident Mike Pence dat Trump reageerde op Jong-uns uitspraak over de nucleaire knop op zijn bureau en dat Trump wilde duidelijk maken dat "Amerika zich niet laat pesten en dat Amerika zich niet laat bedreigen".

Russische knowhow

Vorige week onthulde de krant Washington Post documenten waaruit blijkt dat Noord-Korea kernraketten kon ontwikkelen dankzij de geavanceerde technologie die het land uit Rusland haalde. Na de instorting van de Sovjet-Unie zouden Russische wetenschappers technologie die ze voor de ontwikkeling hun eigen ICBM’s gebruikten aan Pyongyang hebben verkocht.