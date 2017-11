Dramatische beelden van achtervolging en redding deserterende Noord-Koreaanse soldaat kv

De deserterende soldaat kan maar net op het nippertje uit de auto springen en wegvluchten. Noord-Korea Het commando van de Verenigde Naties in Korea (UNC) heeft beelden vrijgegeven van de ontsnapping, achtervolging en redding van de Noord-Koreaanse soldaat die op 13 november zijn land ontvluchtte.

Tijdens zijn ontsnappingspoging werd hij achtervolgd door Noord-Koreaanse militairen: een van hen overschreed daarbij even de demarcatiezone. Daarbij vuurden Noord-Koreaanse soldaten ook over de grens met Zuid-Korea. In beide gevallen gaat het volgens het commando van de Verenigde Naties in Korea (UNC) om een inbreuk op het wapenbestand van 1953.

Ontsnapping

In de spectaculaire bewakingsbeelden van het UNC is te zien hoe een militair voertuig richting grensovergang racet en een controlepost van Noord-Koreaanse agenten voorbijrijdt (in de video op ongeveer 1:15) vooraleer de bestuurder zich schijnbaar vastrijdt in de gracht.

De Noord-Koreaanse soldaten hebben de deserteur bijna te pakken wanneer hij uit de jeep springt en te voet wegvlucht (2:55). Hij wordt op de hielen gezeten door de militairen, die het vuur openen. Eén van de soldaten overschrijdt in de achtervolging ook even de grens met Zuid-Korea, maar keert dan terug.

Het ogenblik waarop de overloper wordt neergeschoten is niet te zien op de videobeelden, maar uiteindelijk stort hij neer naast een betonnen muur. Drie Zuid-Koreaanse militairen kruipen vervolgens naar hem toe om hem in veiligheid te brengen (4:58).

Stabiele toestand

De deserterende militair werd vervolgens met een helikopter van het Amerikaanse leger naar het ziekenhuis in Suwon, ten zuiden van Seoel, overgebracht. Hij werd vijf of zes keer geraakt, maar stelt het volgens de artsen goed. Tijdens twee operaties werden de kogels uit zijn lichaam gehaald. Hij is bij bewustzijn en ademt zelfstandig. “Hij stelt het goed,” zei chirurg Lee Cook-Jong tijdens een persconferentie: “Hij zal niet sterven.”