Dennis Rodman wil zelf de brokken met Noord-Korea gaan lijmen

Bron: The Guardian, IBT 0 AP Basketbalspeler Dennis Rodman. Noord-Korea Voormalige basketbalspeler Dennis Rodman, die in het verleden al meermaals een bezoek bracht aan Noord-Korea en Kim Jong-un “een persoonlijke vriend” noemt, vraagt dat president Trump hem officieel benoemt tot vredesgezant zodat hij eigenhandig een einde kan gaan maken aan het voortdurende conflict tussen de VS en Noord-Korea.

Rodman reisde vandaag naar Beijing voor wat hij een “humanitaire trip” voor de VS en Noord-Korea noemt. Hij had gehoopt om van daar naar Pyongyang te vliegen voor zijn zesde bezoek aan Noord-Korea, maar de voormalige NBA-ster kreeg van de Amerikaanse autoriteiten een njet. “Ze hebben gezegd dat het nu niet het juiste moment is,” vertelde hij aan The Guardian.

Op 1 september kondigde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat Amerikaanse burgers voortaan niet meer naar Noord-Korea mogen reizen. Aanleiding voor dat verbod was de dood van Otto Warmbier, de Amerikaanse student die meer dan een jaar door Noord-Korea werd vastgehouden en uiteindelijk in comateuze toestand naar huis werd overgebracht, waar hij uiteindelijk op 19 juni overleed.

Ik denk dat veel mensen over de hele wereld willen dat ik ga, gewoon om te zien of ik iets kan doen. Dennis Rodman

De Maarschalk

Nochtans is Rodman ervan overtuigd dat hij de plooien tussen Donald Trump en Kim Jong-un kan gladstrijken. “Als ik ernaartoe zou kunnen gaan… zal je me met hem zien spreken, zitten en eten, een glas wijn [drinken], lachen en mijn ding doen. Ik denk dat de zaken een beetje zullen kalmeren en dat iedereen gerust kan zijn,” vertelde hij aan The Guardian. “Ik denk dat veel mensen over de hele wereld willen dat ik ga, gewoon om te zien of ik iets kan doen.”

Rodman, die de Noord-Koreaanse dictator ‘de Maarschalk’ noemt, vraagt al maanden dat Trump zijn hulp aanvaardt. “Ik probeer Donald al sinds dag één te zeggen: ‘Kom met me spreken, man… Ik zal je vertellen wat de Maarschalk wil… Het is niet eens zoveel’.”

EPA Kim Jong-un en Dennis Rodman samen in januari 2014.

Imago opkrikken

Hoewel Rodman Kim een “vriend voor het leven” noemt, is er momenteel weinig reden om aan te nemen dat hij enige invloed kan uitoefenen op het politieke beleid van de dictator. Kim Jong-un staat gekend als een basketballiefhebber en is een grote fan van Michael Jordan, Rodmans voormalige teamgenoot bij de Chicago Bulls. Hij lijkt de aangeboden vriendschap van de basketbalspeler in de eerste plaats te beschouwen als een manier om zijn imago op te krikken.

In het verleden brachten Rodman en Kim samen tijd door op de skipiste en tijdens karaokesessies, maar gedurende enkele van Rodmans vijf trips naar het land, heeft het duo elkaar niet ontmoet, onder andere tijdens zijn laatste bezoek aan Noord-Korea in juni van dit jaar.

ANP Dennis Rodman omhelst Kim Jong-un tijdens een eerder bezoek aan Noord-Korea.

"Verstandig"

De atleet erkent dat hij in zijn gesprekken met Kim gevoelige politieke onderwerpen tot nu toe uit de weg ging. Dat leverde hem flink wat kritiek op van mensenrechtenorganisaties. “Ik probeer niet aan [de slechte dingen] te denken,” zei hij.

Voorlopig valt Rodmans oproep echter in dovemansoren. Trump heeft nog niet gereageerd op zijn vraag, maar in 2013 noemde hij het bezoek van Rodman aan Noord-Korea “verstandig”. “De wereld rondom ons valt uit elkaar. Misschien is Dennis een stuk beter dan wat we hebben,” zei hij toen.