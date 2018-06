Deal met Trump? Kim Jong-un gaat gewoon door met nucleair programma avh

27 juni 2018

09u01

Bron: 38north.org 0 Noord-Korea Is de historische ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un een maat voor niks geweest? Het lijkt er sterk op, want de Noord-Koreaanse leider bouwt zijn kernreactor gewoon verder uit. Nochtans ondertekenden Trump en Kim na hun ontmoeting een intentieverklaring om te denucleariseren.

Uit satellietbeelden blijkt dat Noord-Korea de kerncentrale in Yongbyon in sneltempo verder uitbouwt. Sinds de ontmoeting met Trump zijn er op de site minstens twee gebouwen bij gezet en ook het koelsysteem voor de plutoniumproductiereactor is aangepast. Daarnaast is een nieuw kantoorgebouw voor ingenieurs ook klaar.