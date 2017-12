De magische krachten van Kim Jong-un: van wonderkind tot weermagiër

Bron: The Independent, Washington Post 5 Photo News Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de kracht om het weer te kiezen. Dat beweert althans de staatszender van het land, KCNA. Het opvallende nieuws komt er nadat Kim Jong-un de berg Paektu heeft beklommen. Volgens de zender zijn de weersomstandigheden op de berg deze tijd van het jaar normaal gezien erg ruig, maar "de natuur was zo blij met de verschijning van de grote leider, dat het mooi weer heeft voorzien". Het weer kunnen bepalen is trouwens niet de enige kracht van Kim.

Noord-Korea heeft eerder deze week foto’s vrijgegeven van Kim Jong-un in kostuum en nette schoenen op de top van de 2.744 meter hoge berg. KCNA zegt dat de leider de berg zelf heeft beklommen én dat zijn aanwezigheid genoeg was om voor gunstig weer te zorgen. De zender beweert dat Kim Jong-un "de man is die de natuur in handen heeft".

Het is niet de eerste keer dat de staatszender Kim prijst met zijn ongelofelijke krachten of prestaties. Zelfs als klein jongetje was de leider al buitengewoon. Zo zou hij hebben leren autorijden toen hij drie jaar oud was. Kim Jong-un zou enkele jaren geleden ook, samen met archeologen, de schuilplaats van een mythisch dier gevonden hebben: de Qilin, ook wel de Chinese eenhoorn genoemd.

Vorig jaar nog werd de leider gevierd omdat hij geholpen heeft bij de creatie van een wondermiddel dat tegelijk aids, ebola, impotentie, hartziekten, verkoudheden én kanker geneest. Het medicijn zou patiënten ook meteen bestand maken tegen radioactiviteit.

Het zit in de genen

Kim Jong-un heeft zijn wonderlijke eigenschappen trouwens geërfd van zijn vader, want ook hij kon het weer bepalen. Kim Jong Il kon ook al stappen toen hij amper drie weken oud was én hij zou bovendien de hamburger hebben uitgevonden. Nog straffer is dat hij magische krachten had waardoor hij nooit naar toilet moest gaan.

Volgens de legende is de vader van Kim Jong-un geboren op de Paektu. Zijn geboorte lokte meteen een dubbele regenboog uit. Al blijkt uit officiële papieren wel dat Kim Jong Il geboren is in Siberië.