Dan toch niet in coma, Kim Jong-un duikt opnieuw op in het openbaar Redactie

26 augustus 2020

07u58

Bron: AP 4

Noord-Korea Dinsdag beweerde Chang Song-min, ex-medewerker van de intussen overleden Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung, nog dat Kim Jong-un in coma lag. Een dag later weerlegt de Noord-Koreaanse leider die geruchten meteen. Hij dook namelijk opnieuw op in het openbaar.

Op beelden is te zien hoe hij een politieke bijeenkomst van de Arbeiderspartij voorzit. Op de agenda van de vergadering stonden onder meer de aanpak van het coronavirus in het land en de voorbereiding op Tyfoon Bavi. Die bevindt zich nu nog nabij het Zuid-Koreaanse eiland Jeju, maar zou normaal donderdag het Noord-Koreaanse schiereiland bereiken. Na de hevige stortregens en overstromingen van de voorbije weken wil de dictator nu goed voorbereid zijn. Het noodweer zorgde namelijk al voor veel schade aan huizen en gewassen. Kim Jong-un wil ook absoluut vermijden dat er slachtoffers vallen.

De Noord-Koreaanse leider verscheen dit jaar amper in het openbaar, wat tot speculaties over zijn gezondheid leidde. Sommige waarnemers gingen er zelfs van uit dat hij gestorven was. Deze week ontstond dan weer het gerucht dat Kim Jong-un in coma zou liggen. Enkele dagen eerder zou Kim Jong-un een deel van zijn macht hebben overgedragen aan zijn jongere zus Kim Yo-jong. Hij gaf haar een deel van zijn bevoegdheden zodat hij minder stress zou hebben. Volgens Chang Song-min, voormalig medewerker van de Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung, was er meer aan de hand. Hij dacht dat Kim Jong-un nog wel leefde, maar in coma lag.