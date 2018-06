Daar zijn ze weer: de beruchte lopende Noord-Koreaanse bodyguards. Maar wie zijn die mannen eigenlijk? ADN

11 juni 2018

16u12

Bron: BBC News, AFP 0 Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in Singapore voor de historische top met de Amerikaanse president Donald Trump. Toen de dictator gisteren van de luchthaven naar zijn hotel geëscorteerd werd, had zijn lange colonne auto’s die door de stad reed veel bekijks. Maar opnieuw gingen toch vooral de joggende bodyguards rond zijn limousine met alle aandacht lopen. Een opvallend en mysterieus spektakelstukje van een bijzonder hoogopgeleide groep mannen.

De veiligheidsagenten die in hun strakke zwarte pakken en met hun blauw-witte dassen wapperend in de wind rond de limousine van Kim Jong-un lopen, werken bij sommigen op de lachspieren. Zelf nemen ze hun job maar beter bloedserieus. De mannen zijn onderdeel van de Central Party Office #6 of de Main Office of Adjutants. Het zijn soldaten die met veel precisie worden geselecteerd uit het Noord-Koreaanse leger en de rechtstreekse lijn vormen rond Kim Jong-un.

Er zijn verschillende criteria om nog maar in aanmerking te komen als lijfwacht van de grote leider. Zo moeten alle veiligheidsagenten ongeveer even groot zijn als Kim Jong-un (zeker niet groter en ook niet te klein) en moeten ze qua uiterlijk goed op elkaar lijken. De even grote lopers met hun gelijkaardige lichaamsbouw en dito kapsel vormen zo als het ware als een soort robotlegertje een menselijk schild rond hun staatshoofd. Elke bodyguard wordt ook onderworpen aan een zeer streng onderzoek waarin hij en zijn familie, teruggaand tot twee generaties, worden gescreend. De meeste leden zijn verwant aan de Kim-familie of behoren tot andere hooggeplaatste Noord-Koreaanse families.

Als de militairen geaccepteerd worden (de job weigeren is niet echt een optie) krijgen ze een zwaar en intensief trainingsprogramma voorgeschoteld, gelijkaardig aan de training van Special Forces. Dat betekent fysiek zware trainingen, maar ook oefeningen rond gedragsconditionering en uithouding. Verder trainen ze met wapens en beoefenen ze een waaier aan gevechtssporten. Alleen zij met de beste scherpschutterkunsten, het beste uithoudingsvermogen en de grootste bedrevenheid in martial arts schoppen het tot bodyguard.

De veiligheidsagenten vormen een beschermende perimeter rond Kim Jong-un. Als een teken van hun status in het regime zijn ze een van de weinige Noord-Koreaanse burgers die een geladen wapen mogen dragen in de buurt van hun leider. Gewoonlijk zijn ze in het bezit van een semiautomatisch geweer en een handwapen. Toch is hun primaire verdediging vooral hun vaardigheid op het vlak van observatie en moeten ze elke mogelijke dreiging met hun handen of lichamen neutraliseren. Ze staan constant in contact met elkaar via oortjes en gebruiken een serie paswoorden en codezinnen om te communiceren.

Het Hoofdkantoor van Adjudanten heeft naar schatting zo’n 200 tot 300 personeelsleden. De helft daarvan zijn bodyguards, de rest bestaat uit chauffeurs en technici. Sommige bodyguards hebben lange carrières, maar de meesten voeren zo’n 10 jaar lang de job uit.

De tweede en de derde lijn van de bescherming rond Kim Jong-un bestaat uit de Guard Command. Dat bewakingscommando is in tegenstelling tot de bescherming van de leider zelf vooral verantwoordelijk voor de beveiliging van de fysieke locaties waar hij zich bevindt. Daarnaast hebben ze ook logistieke en technische functies om Kim te ondersteunen zoals het veiligstellen van telefoonlijnen en computers, en het inspecteren van al het voedsel en alle drank voor het aan hem wordt geserveerd. De meeste bodyguards gaan na hun werk als eerstelijnsbeschermer aan de slag bij de Guard Command.

Ri Yong-guk, een Noord-Koreaanse overloper die bij de veiligheidsploeg van Kim Jong-il heeft gewerkt, onthulde in zijn memoires dat er in totaal zes verschillende beveiligingslagen zijn. "Het is een van 's werelds meest nauwsluitende veiligheidsnetwerken waar zelfs een mier maar moeilijk doorkomt", schreef hij.

Beelden van de aankomst van Kim Jong-un en Trump in Singapore:

Beelden van de opmerkelijke passage van de bodyguards in april:

Meer over Kim Jong

politiek