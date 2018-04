CIA-directeur reisde tijdens Pasen in diepste geheim af naar Noord-Korea voor ontmoeting met Kim Jong-un IB

18 april 2018

02u30

Bron: Washington Post, Belga 0 Noord-Korea Er hebben contacten plaatsgevonden "op het hoogste niveau" tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Dat zegt het Witte Huis vandaag. Volgens de Washington Post is CIA-directeur Mike Pompeo, die is voorgedragen om minister van Buitenlandse Zaken te worden, tijdens Pasen in het diepste geheim afgereisd naar Noord-Korea waar hij een ontmoeting met Kim Jong-un zou hebben gehad.

Dat meldt de krant op basis van twee anonieme bronnen binnen het Witte Huis die weet hadden van de geheime missie. De ontmoeting was bedoeld om de gesprekken tussen Trump en Kim over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma voor te bereiden.

De opdracht voor de missie, waar nog niet eerder over bericht werd, zou vlak na Pompeo's nominatie om de volgende minister van Buitenlandse Zaken te worden, gegeven zijn.

Misverstand

Het Franse nieuwsagentschap AFP meldde eerder dat Trump verklaard had dat hij zélf met Kim Jong-un heeft gesproken. Maar die informatie klopt niet, blijkt nu. De woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, herhaalt in een persbericht wat Trump eerder had gezegd, dat er gesprekken "op het hoogste niveau" waren geweest, maar ze voegt eraan toe dat die "niet rechtstreeks" plaatsvonden tussen Trump en Kim Jong-un. Tussen wie dan wel, werd niet vermeld.

Het lijkt om een misverstand te gaan. Volgens enkele Witte Huis-correspondenten op sociale media werden er tijdens een persontmoeting verschillende vragen geroepen. Een van die vragen was of Kim Jong-un zelf had gesproken met Trump. De president zei 'ja', maar antwoordde dus vermoedelijk op een andere vraag.