Chinese president Xi roept Trump op 'Koreaanse rust' te benutten om met Noord-Korea te praten LB

08u15

Bron: ANP 0 REUTERS President Donald Trump ontving de Chinese president Xi Jinping in april vorig jaar op zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida. Noord-Korea De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump opgeroepen de huidige ontspanning in de betrekkingen met Noord-Korea te gebruiken om gesprekken met Pyongyang weer op gang te krijgen. Hij deed dat in een telefoongesprek met Trump.

Alle partijen zouden gemeenschappelijk moeite moeten doen om de "moeizaam bereikte kalmering in de situatie op het Koreaanse schiereiland'' te gebruiken om het overleg op gang te brengen, zei Xi.

De beide Korea's hebben vorige week dinsdag voor het eerst in twee jaar rechtstreekse gesprekken gevoerd. Die gingen over Noord-Korea en de Olympische Winterspelen komende maand in Zuid-Korea. Het overleg kwam na maanden van oplopende spanningen, onder andere door rakettesten door Noord-Korea.