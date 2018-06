China versoepelt sancties tegen Noord-Korea Redactie

21 juni 2018

08u10

Bron: ANP 0 Noord-Korea China lijkt sancties tegen Noord-Korea iets te versoepelen na het bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un eerder deze week. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap gebeurt dat op het gebied van luchtvaart en toerisme.

Kim was dinsdag op bezoek bij de Chinese president Xi Jinping. China had al eerder gepleit voor een versoepeling van de sancties, terwijl de VS die alleen willen na een volledige denuclearisatie van Noord-Korea.

Yonhap meldde donderdag dat onder andere een nieuwe directe luchtverbinding wordt geopend tussen Pyongyang en de Chinese stad Xian. Dat is ook de geboorteplaats van Xi.