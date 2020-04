België veroordeelt Noord-Koreaanse raketlanceringen IB

01 april 2020

03u35

Bron: Belga 0 Noord-Korea België, Estland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, de Europese leden van de Veiligheidsraad, hebben de laatste Noord-Koreaanse raketaanvallen veroordeeld in een verklaring die is uitgestuurd na een informele videoconferentie van het hoogste orgaan van de VN.

"We veroordelen deze provocerende acties", luidt het in hun tekst waarin ze benadrukken dat ze, samen met Polen, een voormalig lid van de Raad, "diep bezorgd zijn over de raketproeven met behulp van ballistische technologie, uitgevoerd door de Noord-Korea op 2, 9, 21 en 29 maart ".

Noord-Korea, wiens gesprekken met de Verenigde Staten in een impasse zitten, testte zondag meerdere raketwerpers van "zeer groot kaliber". Sinds mei 2019 heeft Pyongyang "17 lanceringen" van projectielen uitgevoerd, aldus de verklaring.

De Europese leden van de Veiligheidsraad reageerden bijna systematisch telkens met verzoeken om vergaderingen van de VN-Veiligheidsraad en de publicatie van een veroordelingsverklaring.