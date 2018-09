Belangrijke Noord-Koreaanse kernwapenexpert overleden ADN

04 september 2018

08u16

Bron: Belga 0 Noord-Korea Ju Kyu Chang, een expert die nauw betrokken was in de ontwikkeling van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma is overleden. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA.

De man, "een universitair en professor", leverde volgens KCNA "een belangrijke bijdrage aan de versterking van de defensiecapaciteiten" van het land. Hij stond aan het hoofd van het ministerie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van kernwapens en raketten.

Ju Kyu Chang stond in 2013 op de lijst van Noord-Koreanen die door de VS werden gesanctioneerd voor hun rol in het kernwapenprogramma van Pyongyang. Hij overzag onder meer de ontwikkeling en lancering van de raket Unha 2 in 2009 en speelde een cruciale rol in twee andere Unha-raketten in 2012. De man was sinds 2015 officieel met pensioen. Ju overleed gisteren aan de gevolgen van een bloedziekte. Hij werd 89 jaar oud.

Het is niet duidelijk of het overlijden van de expert een invloed zal hebben op het Noord-Koreaanse kernprogramma. Officieel is Pyongyang eerder dit jaar gestopt met kernproeven en tests met raketten, onder meer omdat het kernwapenprogramma volgens leider Kim Jong-un af is. In juni beloofde de dictator de nucleaire wapens te ontmantelen, na een historische ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore.