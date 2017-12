Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken: "Verenigde Staten bereid om te praten met Noord-Korea" IB

01u30

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson is bereid om met Noord-Korea te praten. Noord-Korea De Verenigde Staten zijn bereid te praten met Noord-Korea zonder voorwaarden. Dat zei VS-minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vandaag.

"We zijn bereid om te praten wanneer Noord-Korea maar wil", zei Tillerson, die sprak voor Atlantic Council, een denktank in Washington. "En we zijn bereid tot een eerste vergadering zonder voorwaarden. Laten we elkaar gewoon ontmoeten."

Tillerson zei dat het niet uitmaakte waar de gesprekken over zouden gaan. Het kan zelfs gaan over de vorm van de tafel, zolang de twee partijen "ten minste bij elkaar zitten en elkander in levende lijve zien". De onderhandelaars kunnen dan een roadmap uitwerken waarin staat waar de VS en Noord-Korea naartoe willen werken.

Concrete stappen

Tillerson zei dat het niet realistisch was om op voorhand te zeggen dat de VS alleen gesprekken wil als Noord-Korea bereid is zijn programma op te geven. "Ze hebben er te veel in geïnvesteerd. En de president is daar ook zeer realistisch in", zei hij.

Tillerson was spreker op een forum van de Atlantic Council over een hertekende samenwerking tussen de VS en Korea. Maar hij zei dat Noord-Korea moet begrijpen dat "respect nooit roekeloos zal volgen". Het land moet concrete stappen zetten om de bedreiging te verminderen van zijn programma voor de VS en zijn bondgenoten, voor gesprekken kunnen overwogen worden.

"Sterkste nucleaire en militaire macht ter wereld"

De Noord-Koreaanse president Kim Jong-un verklaarde gisteren op zijn beurt dat zijn land "glansrijk vooruitgang maakte en de sterkste nucleaire en militaire macht ter wereld ging worden". Staatsagentschap KCNA tekende de verklaringen op tijdens een toespraak voor medewerkers aan het Noord-Koreaanse rakettenprogramma.