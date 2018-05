Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo in Noord-Korea om top voor te bereiden IB

09 mei 2018

04u50

Bron: Belga 0 Noord-Korea De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is deze nacht aangekomen in Noord-Korea. Hij zal er hooggeplaatste Noord-Koreaanse functionarissen ontmoeten met het oog op de geplande top tussen Amerikaans president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, waarvan de datum nog niet bekend is.

Het nieuwe bezoek van Pompeo werd dinsdag al aangekondigd door Trump. Of de buitenlandminister opnieuw Kim zelf zal ontmoeten is nog niet duidelijk. "We zijn bereid om eender wie te ontmoeten die zich in naam van de Noord-Koreaanse regering kan uitspreken", aldus Pompeo.

Vrijlating gevangenen

Volgens Zuid-Koreaanse media - die Zuid-Koreaanse regeringsfunctionarissen citeren - zou Pyongyang van de gelegenheid gebruik kunnen maken om drie Amerikaanse gevangenen vrij te laten. De Noord-Koreanen zou het drietal namelijk naar een andere locatie hebben gebracht.

Geheim bezoek

Pompeo bracht vorige maand tijdens het paasweekend al een geheim bezoek aan Pyongyang, toen nog als directeur van inlichtingendienst CIA. In een interview met ABC News zei hij daarover dat hij toen "een goed gesprek" had met Kim "over de moeilijkste kwesties waar onze twee landen voor staan". De Noord-Koreaanse leider gaf toen aan dat hij ermee akkoord ging "om erover te praten om een plan uit te tekenen" om de denuclearisatie van Noord-Korea te bereiken.