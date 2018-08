Amerikaanse Buitenlandminister Pompeo moet bezoek aan Noord-Korea annuleren van Trump IVI

24 augustus 2018

20u06

Bron: Twitter 0 Noord-Korea De Amerikaanse president Donald Trump heeft aan zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gevraagd om zijn bezoek aan Noord-Korea te annuleren. Gisteren liet Pompeo nog weten dat hij volgende week het land zou bezoeken.

Via Twitter zegt Trump nu dat het reisje niet zal doorgaan. Als reden geeft de president het gebrek aan vooruitgang dat is geboekt in de gesprekken over de denuclearisatie van Noord-Korea. De president zegt wel dat uitstel geen afstel is. "Minister Pompeo kijkt ernaar uit om in de nabije toekomst naar Noord-Korea te gaan, eens onze handelskwestie met China is opgelost." Volgens Trump bemoeilijkt de huidige relatie tussen de VS en China namelijk het denuclearisatieproces. "Ze helpen niet meer bij het proces zoals ze daarvoor hebben gedaan."

Trump stuurt ook nog zijn "warme groeten en respect" richting de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. "Ik kijk ernaar uit hem snel te zien!"

Uit een rapport van de Verenigde Naties is eerder deze maand gebleken dat Noord-Korea zijn nucleaire en raketprogramma's nog niet heeft beëindigd. Ook het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft in een rapport genoteerd dat Kim Jong-un blijf doorgaan met zijn nucleaire activiteiten, ondanks de goede bedoelingen die de leider al enkele malen heeft getoond in gesprekken met buitenlandse leiders. Gisteren heeft de monitoringwebsite 38 North ook opgemerkt dat Pyongyang is gestopt met de ontmanteling van een belangrijk lanceerstation van satellieten. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden.