"Zo overleef je nucleaire aanval": China adviseert bewoners op grens met Noord-Korea

18u37

Bron: Reuters, Independent 3 REUTERS De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un woont de lancering van een kernraket bij. Noord-Korea De Chinese staatskrant in de noordoostelijke stad Jilin, nabij de grens met Noord-Korea, heeft op een volledige pagina zijn lezers advies gegeven om een nucleaire aanval of een ontploffing te overleven. Met praktische tips en tekeningen lijkt de Chinese overheid de bevolking voor te bereiden op een kernoorlog.

In de begeleidende tekst wordt Noord-Korea noch een andere militaire macht genoemd. Maar China is niet opgezet met het Noord-Koreaanse nucleaire raketprogramma en verwijt zowel de VS als Zuid-Korea dat deze landen de spanningen ten top drijven.

Deze week houden Zuid-Korea en de VS gezamenlijke militaire oefeningen, de grootste ooit. Die manoeuvres zijn traditioneel een doorn in het oog van Noord-Korea, dat er een voorbereiding op een gewapend conflict in ziet.

Instructies

In het artikel wordt uitgelegd dat nucleaire wapens verschillen van traditionele wapens en krijgt de lezer instructies om zich te beschermen in het geval van een kernaanval.

"Kernwapens veroorzaken op vijf manieren vernieling: lichtstraling, schokgolven, nucleaire straling, elektromagnetische stoten en radioactieve vervuiling", zo legt de krant uit. "De eerste vier zijn meteen dodelijk".

"Wie buiten is tijdens een kernaanval moet proberen in een greppel te gaan liggen, zijn ontblote huid bedekken met lichtkleurige kledij of in een rivier of meer duiken om zo het risico op een directe dood te minimaliseren".

Als de oorlog uitbreekt, kunnen we niet uitsluiten dat het Koreaanse schiereiland nucleaire besmetting teweegbrengt. Tegenmaatregelen moeten onderzocht worden en er moet openlijk over gesproken worden zodat het gewone volk op de hoogte is Opiniestuk in invloedrijke staatskrant

Schoenen en oren wassen

Om de radioactieve besmetting te verdrijven adviseert de krant met tekeningen dat je je schoenen moet afwassen en je oren met watten kuisen. Met een tekening van een brakend kind wordt aangegeven dat je medische hulp moet zoeken om de bestraling met een maagspoeling en geïnduceerd urineren uit het lichaam te drijven.

De invloedrijke krant Global Times omschrijft het artikel als een openbare mededeling in verband met de situatie op het Koreaanse schiereiland.

"Als de oorlog uitbreekt, kunnen we niet uitsluiten dat het Koreaanse schiereiland nucleaire besmetting teweegbrengt. Tegenmaatregelen moeten onderzocht worden en er moet openlijk over gesproken worden zodat het gewone volk op de hoogte is. Tegelijk is er geen enkele reden tot paniek", stelt de krant in een opiniestuk.

Vorige week testte Noord-Korea haar meest geavanceerde intercontinentale raket, waarmee het regime van Kim Jong-un de hele VS maar ook Europa kan bereiken. Amerikaans president Donald Trump heeft gewaarschuwd dat hij het Noord-Koreaanse regime zal vernietigen indien het de VS bedreigt met kernwapens.

China heeft een militaire interventie afgewezen en roept Washington en Pyongyang op hun verbaal steekspel te beëindigen.