"Vrouwelijke soldaten in Noord-Koreaanse leger moeten zo hard trainen dat ze niet meer menstrueren" IVI

18u57

Bron: BBC 0 AP Vrouwelijke soldaten tijdens een parade in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang eerder dit jaar. Noord-Korea Het leven van vrouwen in het Noord-Koreaanse leger is zo hard dat de soldates jaren niet meer menstrueren. Dat zegt Lee So Yeon, voormalige soldaat, tegen de BBC. “Na zes maanden tot een jaar in het leger worden de meeste vrouwen niet langer ongesteld. Dat komt door ondervoeding en stress.”

Lee So Yeon is in 1992 begonnen aan haar legerdienst. Haar slaapkamer deelde ze met 24 andere vrouwen. Elk van hen kreeg een kastje om uniformen in op te bergen. Op dat kastje mochten twee foto’s staan: een van de oprichter van Noord-Korea, Kim Il-sung, en een andere van de toenmalige leider Kim Jong-il. De geur in de kamer was “vreselijk”, herinnert Lee So Yeon zich nog steeds. “We konden niet fatsoenlijk douchen omdat er geen warm water was. Het water dat we kregen, kwam met een tuinslang rechtstreeks vanuit een stroom uit de bergen. Bovendien kropen er dikwijls slangen en kikkers door de tuinslang.”

Maandverbanden

De zware trainingen en een gebrek aan voedsel eisten hun tol. Na een aantal maanden menstrueerden Lee en haar collega's niet meer. “Maar de soldates zeiden onderling dat dat eigenlijk niet zo erg was. Het was zo al zwaar genoeg, het zou nog erger zijn moesten we ook nog eens ongesteld zijn.” Er waren ook amper maandverbanden aanwezig voor de vrouwen. “We moesten dezelfde maandverbanden opnieuw gebruiken.” In 2015 liet het regime weten dat het zou zorgen voor een grotere voorraad.

Gevlucht

In 2008 probeerde Lee So Yeon voor het eerst te vluchten uit Noord-Korea, maar ze werd opgemerkt aan de grens met China. Lee heeft een jaar in de gevangenis gezeten. Niet lang na haar vrijlating, is ze opnieuw gevlucht naar China. Aan de grens heeft iemand haar opgewacht die haar uiteindelijk naar Zuid-Korea heeft gebracht.

Lee staat er nu aan het hoofd van een vrouwenrechtenorganisatie voor Noord-Koreaanse vluchtelingen. Ze spreekt vaak met voormalige soldates die getuigen dat het er ook nu nog steeds zo hard aan toegaat in het leger. “Een van de meisjes die ik onlangs heb gesproken, is amper twintig jaar. Ze traint zo hard dat ze al twee jaar niet meer menstrueert", zegt Lee.

Mannen en vrouwen moeten vanaf hun 18 jaar legerdienst doen in Noord-Korea. Bij vrouwen duurt dat 7 jaar, bij mannen 10 jaar.