“Vermoorde halfbroer Kim Jong-un was CIA-informant” IB

11 juni 2019

02u54

Bron: ANP, Wall Street Journal 0 Noord-Korea De vermoorde halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was volgens The Wall Street Journal een informant voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Kim Jong-nam werd in 2017 in Maleisië vergiftigd met dodelijk zenuwgas op het vliegveld van Kuala Lumpur.

De krant baseert zich op anonieme bronnen. Kim Jong-nam woonde al jaren buiten Noord-Korea en zou niet bijzonder nuttig voor de CIA zijn geweest. Toch zou hij op de dag van de moord een ontmoeting hebben met zijn CIA-contact.

Noord-Korea heeft altijd ontkend achter de moord op Kim Jong-nam te zitten. De halfbroer van de Noord-Koreaanse leider werd in februari 2017 op de luchthaven van Kuala Lumpur in ware Koude Oorlogstijl gedood nadat hij het zenuwgas XV in zijn gezicht had gekregen. Twee vrouwen, de Vietnamese Doan Thi Huong en de Indonesische Siti Aisyah werden beschuldigd van moord.

“In de val gelokt”

Beide vrouwen hebben steeds alle beschuldigingen tegen hen ontkend en beweren dat ze in de val waren gelokt door Noord-Koreaanse agenten. Ze dachten naar eigen zeggen dat ze deelnamen aan een grap voor een spelprogramma. Begin dit jaar werden de vrouwen, die van moord werden beschuldigd en de doodstraf riskeerden, elk afzonderlijk plots vrijgelaten.

Volgens Zuid-Korea heeft Noord-Korea de moord georkestreerd, iets wat Pyongyang altijd heeft ontkend. Kim Jong-nam was een tegenstander van het Noord-Koreaanse regime en leefde in ballingschap.