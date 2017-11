"Trump verdient de doodstraf: hij is voor het Koreaanse volk slechts een afschuwelijke misdadiger" rvl

08u42

Bron: Belga 0 REUTERS Noord-Korea In Noord-Koreaanse media wordt woensdag zwaar uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump, nadat die het voorbije weekend de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zou hebben beledigd. Een krant stelt dat Trump de doodstraf verdient en beschuldigt hem meteen ook van lafheid, omdat hij geen bezoek bracht aan de grenszone tussen Noord- en Zuid-Korea.

Trump stuurde zijn zoveelste controversiële tweet zondag de wereld in. Dat gebeurde in het kader van zijn rondreis door Azië, waarbij ook Zuid-Korea werd bezocht. "Waarom zou Kim Jong-un mij beledigen door mij 'oud' te noemen, terwijl ik hem NOOIT 'klein en dik' zou noemen? Ach ja, ik probeer zo hard om zijn vriend te zijn en misschien zal dat ooit gebeuren", schreef hij toen. Trump verwees daarmee naar een mededeling van het regime in Pyongyang waarin Trump een "gekke oude man" wordt genoemd.

"Waarom zou Kim Jong-un mij beledigen door mij 'oud' te noemen, terwijl ik hem NOOIT 'klein en dik' zou noemen?" Donald Trump

De Noord-Koreaanse krant Rodong Sinmu is naar aanleiding daarvan erg scherp voor Trump. "De ergste misdaad, waarvoor hij nooit genade zal krijgen, is dat hij het gewaagd heeft de waardigheid van het opperste leiderschap op een verderfelijke manier schade toe te brengen", schrijft het blad. "Hij moet weten dat hij voor het Koreaanse volk slechts een afschuwelijke, ter dood veroordeelde, misdadiger is."

"Hij moet weten dat hij voor het Koreaanse volk slechts een afschuwelijke, ter dood veroordeelde, misdadiger is." Noord-Koreaanse krant Rodong Sinmu

Dat de krant over het "Koreaanse volk" spreekt en niet over het "Noord-Koreaanse volk" komt doordat het land zichzelf als 'Korea' beschouwt. De krant verwijst ook naar het feit dat Trump uiteindelijk besliste om toch geen bezoek te brengen aan de gedemilitariseerde zone (DMZ) die Noord- van Zuid-Korea scheidt. Trump had een poging ondernomen om er een verrassingsbezoek te brengen, maar zijn helikopter moest rechtsomkeer maken wegens het slechte weer. "Het had niets met het weer te maken", zo klinkt het. "Hij was gewoon bang voor de boze blik van onze soldaten."