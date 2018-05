"Topontmoeting tussen Kim Jung-un en Donald Trump vindt wellicht midden juni plaats in Singapore" KVDS

07 mei 2018

07u45

Bron: Belga 1 Noord-Korea De historische topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal wellicht midden juni in Singapore plaatsvinden. Dat bericht de Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo.

Het Amerikaanse staatshoofd heeft vrijdag gezegd dat datum en plaats zijn vastgelegd, en dat er binnenkort een aankondiging komt.

Op gezag van diplomatieke bronnen met informatie van de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton situeerde de krant de top "midden juni". De kans dat de locatie Singapore is, is "in grote mate toegenomen". Ook het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap berichtte in het weekend dat de favoriete plaats voor de top Singapore is.

Trump had vooraf laten verstaan dat ook de Gedemilitariseerde Zone, waar eind april de inter-Koreaanse top heeft plaatsgevonden, een geschikt decor voor zijn ontmoeting met Kim zou zijn. Mongolië en Zwitserland circuleerden eveneens als mogelijke ontmoetingsplaatsen.