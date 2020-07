“Teruggekeerde Noord-Koreaan niet besmet met coronavirus” IB

27 juli 2020

07u12

Bron: ANP, AFP 2 Noord-Korea De vluchteling die op 19 juli terugkeerde naar de Noord-Koreaanse grensstad Kaesong lijkt niet besmet met het coronavirus. Dat meldt persbureau Yonhap op basis van verklaringen van de Zuid-Koreaanse gezondheidsautoriteiten.

Gisteren besloot de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un Kaesong af te grendelen nadat zou zijn gebleken dat de man, die drie jaar daarvoor uit Noord-Korea vluchtte, virussymptomen zou vertonen.

"De persoon is niet geregistreerd als Covid-19-patiënt en ook niet geclassificeerd als persoon die in contact is gekomen met viruspatiënten", zei Yoon Tae-ho, een hoge gezondheidsfunctionaris, tijdens een persconferentie. Yoon zei dat er virustests zijn uitgevoerd bij twee mensen die nauw contact hadden met de overloper, en beiden bleken het longvirus niet onder de leden te hebben.

Zwemmend de grens over

Het leger van Zuid-Korea maakt bekend dat de overloper over de grens van het westelijke grenseiland Gwanghwa is gezwommen nadat hij door een afvoer onder prikkeldraadhekken was gegaan om de Zuid-Koreaanse grenswachten te ontwijken.

Volgens bronnen die persbureau AFP aanhaalt, zou de 24-jarige overloper in Zuid-Korea beschuldigd zijn van verkrachting en daarop terug naar het noorden zijn gevlucht. Experts zeggen dat de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un de situatie mogelijk heeft aangegrepen om het zuiden te beschuldigen van een mogelijk reeds bestaande corona-uitbraak in zijn land.