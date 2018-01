"Maak testament en regel je begrafenis voor vertrek": VS updatet reisadvies voor burgers die naar Noord-Korea willen IVI

16u55

Bron: The Independent, travel.state.gov 0 AP Otto Warmbier is in juni 2017, net nadat hij werd vrijgelaten door Noord-Korea, overleden aan de gevolgen van ernstige hersenschade. Hij zat al van januari 2016 in de cel in het land. Noord-Korea Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vorige week het advies over reizen naar Noord-Korea geüpdatet. Het ministerie waarschuwt dat toeristen maar beter "een testament opmaken en duidelijke afspraken maken met geliefden over begrafeniswensen" alvorens naar het land te vertrekken.

Noord-Korea krijgt op de website van Buitenlandse Zaken een rode stempel "niveau 4" opgedrukt. Oftewel: een duidelijke "do not travel"-waarschuwing. Sinds de dood van de Amerikaanse student Otto Warmbier mogen Amerikanen niet meer naar Noord-Korea reizen zonder een speciale vergunning. Dat omwille van "het grote risico op arrestaties en langdurige opsluiting van Amerikaanse burgers".

Testament

Nu heeft Buitenlandse Zaken het advies verder uitgebreid voor reizen naar Noord-Korea. Zij die het zich toch willen wagen én ook toelating krijgen voor de reis, wordt aangeraden om zich goed voor te bereiden. Zo vraagt het ministerie om "een testament op te maken, afspraken te maken met je familie over hoederecht of zorg van kinderen of huisdieren en wensen duidelijk te maken voor je eigen begrafenis". Voorts kan je ook best iemand een volmacht geven die zo makkelijker dingen voor je kan regelen als je in de problemen komt in Noord-Korea.

Zweden

Het Amerikaanse ministerie van BuZa is niet in staat om zelf hulp te bieden aan haar burgers in Noord-Korea, omdat het er geen ambassade heeft in het land. Amerikaanse toeristen moeten bij problemen zo snel mogelijk de ambassade van Zweden in Pyongyang contacteren. Maar: "De Noord-Koreaanse regering vertraagt of weigert vaak contact tussen Zweedse ambassadeurs en gearresteerde Amerikaanse burgers", waarschuwt Buitenlandse Zaken.