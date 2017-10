"Noord-Koreaanse nucleaire wapens enkel naar VS gericht" IVI

19u51

Bron: Belga 0 REUTERS De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un vechten al maanden een ruzie uit over de nucleaire wapens van Noord-Korea. Noord-Korea De Noord-Koreaanse nucleaire wapens zijn gericht naar de Verenigde Staten en naar geen enkel ander land. Dat heeft een hooggeplaatste Noord-Koreaanse diplomaat gezegd tijdens een non-proliferatieconferentie in de Russische hoofdstad Moskou.

"We geloven dat de VS, en geen ander land, een nucleaire aanval op poten zou kunnen zetten", aldus het hoofd van het departement van Noord-Amerikaanse zaken binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken Choe Son Hui volgens het Russische staatspersagentschap TASS.



"Ons nucleair programma en wapens zijn gericht naar de VS", aldus de diplomaat. "Onze nucleaire respons zal gericht zijn tegen de VS, maar niet naar eender welk ander land."



Het steeds scherpere discours vanuit zowel de VS als Noord-Korea heeft de afgelopen maanden ook bij de bondgenoten van de VS, Zuid-Korea en Japan, de vrees doen toenemen dat er een nucleaire oorlog zou uitbreken met Noord-Korea.