"Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in China voor overleg"

27 maart 2018

03u15

Bron: The Guardian, ANP 0 Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is volgens het Amerikaanse persbureau Bloomberg naar China gereisd. Bloomberg baseert zich op drie bronnen die niet met naam worden genoemd.

Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap rept van een hoge vertegenwoordiger van het Noord-Koreaanse regime die naar China is gegaan. De hoge functionaris zou zondag met een speciale trein door de Chinese grensstad Dandong zijn gereden. Yonhap heeft geen bevestiging dat de hooggeplaatste Noord-Koreaan Kim Jong-un is.

Betere betrekkingen

Volgens Yonhap hoopt het bewind in Pyongyang dat het bezoek leidt tot betere betrekkingen tussen China en Noord-Korea. In het licht van de komende top tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten in Seoul volgende maand, is het aanhalen van de banden geen slecht idee, aangezien Noord-Korea niet het gevoel wil hebben alleen te staan tegenover de VS.

De relaties tussen China en Noord-Korea, oude bondgenoten, kwamen onder druk te staan toen China de internationale sancties tegen Noord-Korea's wapenprogramma steunde. De Chinese president Xi Jinping heeft de militaire provocaties van het land beschreven als een bedreiging voor de nationale veiligheid in zijn eigen land.

Geen vliegtuigen

Sinds hij in 2011 aan de macht kwam, is Kim Jong-un voor zover bekend nog niet naar het buitenland gereisd. Zijn vader, Kim Jong-il, weigerde per vliegtuig te reizen. Ook hij bezocht China enkele malen per zwaar gepantserde trein. Die bezoeken werden altijd achteraf pas bevestigd, wanneer hij weer naar zijn thuisland was vertrokken.