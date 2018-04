"Noord-Korea zal nucleaire site in mei ontmantelen" kv

29 april 2018

04u59

Bron: Belga 0 Noord-Korea Kim Jong-un heeft gezegd dat Noord-Korea zijn nucleaire testsite in mei zal opdoeken. Dat heeft de Noord-Koreaanse leider gezegd tijdens zijn historische ontmoeting vrijdag met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Bovendien zal het Noord-Koreaanse regime buitenlandse experten uitnodigen om de ontmanteling van de site in Punggye-ri te verifiëren. Dat meldt de Zuid-Koreaanse regering zondag.

Daarnaast zal Noord-Korea zijn standaardtijd met een half uur verlaten, waardoor het in dezelfde tijdzone als Zuid-Korea komt.

Kim Jong-un verklaarde dat "hij zal overgaan tot de sluiting van de nucleaire testsite in mei en dat hij binnenkort experten van Zuid-Korea en de Verenigde Staten zal uitnodigen om het proces op een transparante manier kenbaar te maken"', zei een woordvoerder van president Moon, Yoon Young-chan, vandaag. De Noord-Koreaanse leider zou ook ontkend hebben dat de site onbruikbaar is geworden na de instorting van een tunnel eind oktober.

Vertrouwensrelatie

Ruim een week geleden had Pyongyang al aangekondigd dat het zijn kernproeven en rakettentests zou opschorten. De aankondiging dat het nu zijn belangrijkste nucleaire site gaat ontmantelen, komt er in de aanloop naar een eveneens historische ontmoeting met Amerikaans president Donald Trump, eind mei of begin juni. Volgens Zuid-Korea wil Kim zo een "relatie van vertrouwen met de Verenigde Staten" opbouwen en "verzekeringen van non-agressie" verkrijgen.

Kim beloofde daarnaast dat hij "nooit geweld zal gebruiken" tegen Zuid-Korea, hoewel de landen officieel nog in staat van oorlog verkeren. Dat komt omdat de wapenstilstand na de oorlog van 1950-1953 nooit werd geformaliseerd.

Moon en Kim ontmoetten elkaar vrijdag in Panmunjeom, in de gedemilitariseerde zone waar in 1953 de wapenstilstand tussen beide Korea's werd ondertekend. Op de historische bijeenkomst maakten beide leiders bekend dat ze dit jaar nog een akkoord willen sluiten om een permanente vrede en een volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland te bereiken.

Ontmoeting Trump

De denuclearisatie van Noord-Korea zal ook het thema zijn van de ontmoeting tussen Kim en Amerikaans president Donald Trump. Die zal in mei of begin juni plaatsvinden.

Vrijdag verklaarde Trump dat het voor de locatie over de ontmoeting met Kim tijdens de onderhandelingen nog tussen "twee landen" ging. Volgens CBS News, dat zich baseert op anonieme bronnen, zou het gaan om Mongolië en Singapore. De Singaporese premier zei zaterdag dat zijn land nog geen formele aanvraag heeft gekregen.