"Noord-Korea stal geheime militaire info van Zuid-Korea" TK

07u13

Bron: ANP 0 REUTERS Noord-Korea Noord-Korea heeft geheime militaire informatie gestolen uit een database van het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Dat stelt een Zuid-Koreaans parlementslid.

Hackers zouden meer dan 235 gigabyte aan informatie buitgemaakt hebben. Onder de documenten bevinden zich een gezamenlijke oorlogsstrategie van Zuid-Korea en de Verenigde Staten en een plan om de Noord-Koreaanse leider af te zetten, meldt Rhee Cheol-hee aan CNN. De hack zou in september 2016 hebben plaatsgevonden.



Rhee is lid van de regerende Democratische Partij en zit ook in een defensiecomité. Hij stelt dat zijn informatie afkomstig is van het ministerie van Defensie, dat niet op de hack wilde reageren.



Volgens een woordvoerder van het Pentagon is de veiligheid van de operationele plannen van de VS gewaarborgd. De man wilde verder geen details geven.