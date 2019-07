“Noord-Korea lanceert ballistische raketten” kv

31 juli 2019

01u02

Bron: ANP, Belga, Reuters 1 Noord-Korea Noord-Korea heeft opnieuw een vermoedelijke rakettest uitgevoerd. Volgens de militaire autoriteiten van Zuid-Korea zijn vanochtend meerdere projectielen afgeschoten vanaf het schiereiland Hodo aan de oostkust van het land. Het zou gaan om ballistische raketten die na een vlucht van ongeveer 250 kilometer in zee belandden, delen de Zuid-Koreaanse gezamenlijke stafchefs mee.

De projectielen leken van een ander type te zijn dan degenen die in het verleden werd afgevuurd, zegt de Zuid-Koreaanse minister van Defensie Jeong Kyeong-doo.

Het zou de tweede rakettest zijn in korte tijd. Vorige week vuurde Noord-Korea vanaf dezelfde locatie twee korteafstandsraketten af die in de Japanse Zee terechtkwamen. Het regime in Pyongyang liet daarop weten dat de lancering een waarschuwing was aan buurland Zuid-Korea dat militaire oefeningen wil houden samen met de Verenigde Staten.



De lancering komt ongeveer een maand na de ontmoeting van Trump en de Noord-Koreaanse leider aan de Koreaanse grens. Beide leiders kwamen toen overeen om de nucleaire onderhandelingen weer op te starten.