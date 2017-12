"Noord-Korea dankt kernraketten aan Russische wetenschappers die ontwerpen uit Koude Oorlog verkochten na de val van de Sovjet-Unie" LB

Bron: Washington Post 0 AFP De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un woont de testlancering van een Hwasong-12 bij. Eind november kondigde zijn regime aan dat het een intercontinentale ballistische raket (ICBM) had gelanceerd die het vasteland van de VS kan bereiken. Noord-Korea Noord-Korea kon een kernraket ontwikkelen dankzij de geavanceerde technologie die het land uit Rusland haalde. Dat blijkt uit documenten waar de krant Washington Post de hand wist op te leggen. Eind november kondigde het regime van Kim Jong-un aan dat het een intercontinentale ballistische raket (ICBM) had gelanceerd die het vasteland van de VS kan bereiken, wat tot een nieuwe reeks sancties leidde. Nu blijkt dat Russen na de instorting van de Sovjet-Unie technologie die ze voor de ontwikkeling hun eigen ICBM's gebruikten aan Pyongyang hebben verkocht.

Volgens The Washington Post zochten Russische wetenschappers nieuwe markten voor hun technologie nadat een Amerikaans-Russisch samenwerkingsproject, dat erop gericht was om met sovjet-raketten satellieten te lanceren werd opgedoekt.

In 1992 werden meer dan 60 Russische raketspecialisten van het ontwerpbureau Makeyev Rocket Design en hun familieleden op de luchthaven van Moskou gearresteerd toen ze op het punt stonden naar Pyongyang af te reizen om daar als raadgevers aan de slag te gaan.

Blauwdrukken en technisch advies

Inlichtingendiensten van de VS, Zuid-Korea en Rusland kwamen later tot het besluit dat enkele van die wetenschappers er uiteindelijk toch in slaagden naar Noord-Korea te gaan en daar blauwdrukken van raketten en technisch advies aan te bieden. Dat meldt The Washington Post.

Brochures van het Makeyev ontwerpbureau die de krant opdiepte, bevatten een hele reeks sovjet-raketten die kernkoppen op Amerikaanse steden kunnen droppen. Enkele van de te koop aangeboden modellen kunnen vanop een schip gelanceerd worden, vanop een onderwateraak of vanop een capsule in de oceaan. Die modellen waren oorspronkelijk ontworpen voor de Russische marine.

Overeenkomsten

De raket Hwasong-10, of Musidan, die door Noord-Korea in 2016 succesvol werd getest, lijkt dezelfde motor te gebruiken en deelt nog meer ontwerpkenmerken met ballistische raketten die door Makeyev-wetenschappers werden ontworpen en ook worden aangeprezen in één van de brochures.

David Wright, rakettenexpert van de Union of Concerned Scientists, verklaart aan The Washington Post: "De vraag die al lang gesteld wordt, is: 'Heeft Noord-Korea deze technologie van Rusland gekocht? Hebben ze jaren geleden al plannen verworven en bereiken ze nu het punt waarop ze die dingen ook kunnen bouwen?' Pas recent kon Noord-Korea machines kopen die in de jaren 90 van de voorbije eeuw state-of-the-art waren, en dat betekent dat die nog altijd verdomd goed zijn. Eens je de plannen hebt, en je kan de hand leggen op de benodigde materialen en werktuigen, heb je een grote voorsprong".