'Naar werkkamp gestuurde' Noord-Koreaanse diplomaat opnieuw gezien met Kim Jong-un

03 juni 2019

03u54

Bron: ANP, Reuters 0 Noord-Korea De Noord-Koreaanse diplomaat Kim Yong-chol is gisteren gezien bij een toneelvoorstelling die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ook bijwoonde. Dat melden verschillende Noord-Koreaanse media. Vorige week schreven Zuid-Koreaanse media nog dat Kim Yong-chol na de mislukte tweede top met de Amerikaanse president Trump was gestraft en naar een werkkamp gestuurd.

Of Yong-chol effectief tijd heeft doorgebracht in een werkkamp is niet bekend. In april kwamen berichten naar buiten dat hij zou zijn vervangen, maar dat is nooit bevestigd. Gisteren publiceerde het officiële Noord-Koreaanse persbureau KCN een bericht over een optreden dat Kim Jong-chol heeft bijgewoond met de Noord-Koreaanse leider. Er is een foto gepubliceerd van de twee samen, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Het gezicht van de topdiplomaat is op die foto wel deels verborgen achter zijn handen.

Naast Yong-chol zou ook Kim Hyok-chol zijn gestraft. Hij zou zijn geëxecuteerd vanwege de mislukte onderhandelingen met de Verenigde Staten. Kim Hyok-chol stond effeectief niet op de lijst van aanwezigen van het optreden. Zijn lot blijft dus onduidelijk.

Kim Yong-chol leidde de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de nucleaire ontwapening, in aanloop naar Kims en Trumps tweede top. Die ontmoeting mislukte. Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump kwamen niet tot een vergelijk tijdens hun top in Vietnam in februari dit jaar.