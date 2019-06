‘Naar werkkamp gestuurde’ Noord-Koreaanse diplomaat gezien met Kim Jong-un IB

03 juni 2019

03u54

Bron: ANP, Reuters 0 Noord-Korea De Noord-Koreaanse diplomaat Kim Yong-chol is vandaag gezien bij een toneelvoorstelling die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ook bijwoonde. Dat melden verschillende Noord-Koreaanse media. Vorige week meldden Zuid-Koreaanse media nog dat Kim Yong-chol na de mislukte tweede top met de Amerikaanse president Trump was gestraft en naar een werkkamp gestuurd.

Of Yong-chol effectief tijd heeft doorgebracht in een werkkamp is niet bekend. In april kwamen berichten naar buiten dat hij zou zijn vervangen, maar dat is nooit bevestigd.

Naast Yong-chol zou ook Kim Hyok-chol zijn gestraft. Hij zou zijn geëxecuteerd vanwege de mislukte onderhandelingen met de Verenigde Staten. Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump kwamen niet tot een vergelijk tijdens hun top in Vietnam in februari dit jaar.