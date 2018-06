"Minister van Defensie en legertop Noord-Korea vervangen in aanloop naar top met VS" IB

04 juni 2018

02u07

Bron: Belga 0 Noord-Korea Het regime in Pyongyang heeft drie mensen in de top van het Noord-Koreaanse leger vervangen, onder wie de minister van Defensie. Ze zijn vermoedelijk aan de kant geschoven vanwege de veranderende verhouding van Noord-Korea ten opzichte van buurland Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Een anonieme Amerikaanse functionaris bevestigt de berichtgeving van Zuid-Koreaanse en Japanse media over de vervanging van de legertop. Volgens hem bestond binnen het leger onenigheid over de manier waarop de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toenadering zoekt tot de VS en Zuid-Korea.

Vooral de eis van de Verenigde Staten dat Noord-Korea moet toewerken naar denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland zou binnen het leger voor frictie zorgen.