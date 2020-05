"Kim Jong-un wil nucleaire capaciteit versterken" IB

24 mei 2020

02u22

Bron: Belga, Reuters 1 Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een militaire bijeenkomst gehouden om nieuw beleid te bespreken om de nucleaire capaciteit van het land te versterken. Dat meldt staatspersbureau KNCA.

Tijdens de bijeenkomst werden nieuwe beleidsmaatregelen uiteengezet om de nucleaire afschrikking van het land verder te vergroten en de strategische strijdkrachten op scherp te zetten, aldus KNCA.

Analisten zeggen dat Pyongyang zijn nucleaire capaciteiten geleidelijk aan aan het verfijnen is, ondanks meerdere sancties en veroordelingen.

Onderhandelingen vastgelopen

Het Koreaanse schiereiland kende in 2018 een opmerkelijk rustige periode, met historische ontmoetingen tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. De onderhandelingen over denuclearisatie zijn echter vastgelopen sinds de tweede top tussen de twee leiders, in februari 2019 in Hanoi.