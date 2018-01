"Kim Jong-un was een boos, licht ontvlambaar kind zonder mededogen" Voormalige lijfwacht doet boekje open over kinderjaren Noord-Koreaanse leider LB

23u15

Bron: ABC News 3 Photo News, ABC News Kim Jong-un, nu en als kind. Volgens de lijfwacht van zijn vader kende de Noord-Koreaanse leider een heimelijk en geïsoleerd bestaan en was het een opvliegend, meedogenloos kind. Noord-Korea Een gewezen lijfwacht van de voormalige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il heeft getuigd hoe de huidige leider, Kim Jong-un, een gespannen, boos kind was zonder mededogen voor anderen. Dat wijt de toenmalige lijfwacht aan het totale isolement waarin het buitenechtelijke kind opgroeide.

Lee Young-uk was elf jaar lang de persoonlijke bodyguard van Kim Jong-il. Tegenover ABC News doet hij uit de doeken hoe de man die de wereld in spanning houdt met zijn kernarsenaal, rakettesten en dreigementen, als kind opgroeide.

Geheimhouding en schaamte

"Al wat dat kind kende, was geheimhouding en schaamte", stelt Young-uk. Kim Jong-il bouwde verborgen huizen voor zijn concubines. "Zijn bestaan was geheim", verklaart hij. "Het was alsof hij onder huisarrest stond." Dat isolement drukte volgens Young-uk een stempel op de jonge Kim Jong-un, die vandaag naar schatting 35 jaar is.

Hij kende geen mededogen met anderen en deed altijd waar hij zin in had. Hij had een explosieve persoonlijkheid. Als hij kwaad was, ging hij tekeer zonder aan de gevolgen te denken Lee Young-uk

"Hij was gespannen en had geen enkel leeftijdsgenootje om mee te spelen. Hij was omringd door uitsluitend volwassenen die hem onderricht gaven en met hem speelden. Hij kende geen mededogen met anderen en deed altijd waar hij zin in had."

"Hij had een explosieve persoonlijkheid. Als hij kwaad was, ging hij tekeer zonder aan de gevolgen te denken."

Broedertwist

Young-uk had een gepriviligieerde inkijk in het leven van de jonge Kim Jong-un en zijn halfbroer Kim Jong-nam. De man werd aangesteld om hun vader te beschermen. Kim Jong-il leidde het land van 1994 tot zijn overlijden in 2011. (lees verder onder de foto)

Reuters Kim Jong-un (tweede van links) en zijn vader Kim Jong-il.

De vader zag in Kim Jong-nam zijn opvolger, en die werd dan ook beter behandeld dan de kleine Kim Jong-un. Ook dat heeft sporen nagelaten volgens de voormalige lijfwacht. De verbannen halfbroer van Kim Jong-un werd in februari vermoord in de luchthaven van Kuala Lumpur.

"Kim Jong-un was opvliegend. Hij trok zich niets aan van wat anderen dachten. Hij kent geen mededogen en doet wat hij wil. Hij schreeuwde naar de vrouwen."

Young-uk werd niet zonder slag of stoot Kim Jong-ils bodyguard. De concurrentie was groot en zowel zijn persoonlijkheid als zijn uithoudingsvermogen en ethiek werden afgewogen tegenover die van 14.000 andere kandidaten.

Taekwondo, meswerpen, zwemmen, marcheren

"Je moet goed met wapens overweg kunnen", zegt hij. "Dan is er taekwondo, en meswerpen. Zwemmen ook, en marcheren, dat waren de belangrijkste zaken. Op de tweede plaats kwam de loyauteit aan Kim Jong-il, en dat kwam ook op de derde en de vierde plaats."

Hij probeerde uiteindelijk Noord-Korea te ontvluchten, maar werd in China gevat en terug naar Noord-Korea gebracht. Daar zat hij naar eigen zeggen in 1995 in een werkkamp, waar hij werd gefolterd. Zijn tanden werden uitgeslagen, zijn benen werden met zweepslagen bewerkt. In 2002 ontsnapte hij opnieuw over de grens met China. Hij heeft intussen asiel aangevraagd in Canada.

ABC News De voormalige lijfwacht van Kim Jong-il heeft asiel aangevraagd in Canada.