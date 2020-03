“Kim Jong Un superviseerde lancering langeafstandsraketten” IB

03 maart 2020

01u17

Bron: Belga 0 Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un heeft de lancering van "langeafstandsartillerie gesuperviseerd". Dat heeft het Noord-Koreaanse staatsagentschap KCNA dinsdag aangekondigd daags nadat het land twee raketten lanceerde.

Kim "superviseerde" de oefening maandag, meldt KCNA, dat eraan toevoegt dat "toen hij de onderwaterunits opdracht gaf om te schieten, de personen verantwoordelijk voor lange afstandsartillerie allemaal samen hebben gevuurd."

Zuid-Korea meldde maandag dat Noord-Korea twee niet-geïdentificeerde projectielen had afgeschoten die in de Japanse Zee zijn terechtgekomen. Het Zuid-Koreaanse leger dacht toen dat dit korteafstandsraketten waren. Het gaat om de eerste lanceringen sinds Pyongyang weken geleden had aangekondigd nieuwe wapentests te zullen uitvoeren.