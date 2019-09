“Kim Jong-un nodigde Trump uit voor bezoek” IB

16 september 2019

04u28

Bron: ANP 0 Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten uitgenodigd voor een bezoek aan hoofdstad Pyongyang. De uitnodiging is halverwege augustus verstuurd. Dat meldt de Zuid-Koreaanse krant JoongAng Daily op basis van ingewijden.

Begin augustus had Trump al een brief ontvangen van Kim. Daarvan zei de Amerikaanse president dat het een "hele mooie brief" was waarin Kim zich beklaagde over de Amerikaans-Zuid-Koreaanse legeroefeningen. Het Witte Huis wil niet reageren op de berichtgeving dat Trump is uitgenodigd. Of de president op de brieven heeft geantwoord, is niet bekend.

Beide leiders ontmoetten elkaar eind juni op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Daar werd afgesproken om de gesprekken over denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland te hervatten, maar sindsdien is er weinig meer gebeurd, behalve dat het regime in Pyongyang meerdere rakettesten heeft uitgevoerd.

Bekijk ook: Trump ontmoet Kim Jong-un op grens Noord- en Zuid-Korea