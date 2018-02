"Kim Jong-un gebruikte vals Braziliaans paspoort" kv

27 februari 2018

19u15

Bron: Reuters 1 Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn vader Kim Jong-il maakten in de jaren 1990 gebruik van valse Braziliaanse paspoorten om westerse landen te bezoeken. Dat meldt Reuters op gezag van vijf bronnen binnen de West-Europese veiligheidsinstanties.

"Ze gebruikten Braziliaanse paspoorten, waarop duidelijk foto's te zien zijn van Kim Jong-un en Kim Jong-il, om visa te verkrijgen van buitenlandse ambassades. Het bewijst hun verlangen om te reizen en wijst aan dat de familie mogelijk een ontsnappingsroute wilde uitpluizen", aldus de veiligheidsbron.

De Noord-Koreaanse ambassade in Brazilië weigerde te reageren op het nieuws. Het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de zaak te onderzoeken.

Visa voor westerse landen

Volgens een bron binnen het Braziliaanse onderzoek gaat het om twee authentieke paspoorten die blanco naar de consulaten werden gestuurd voor verdere uitgave. Met de paspoorten zouden vader en zoon Kim in minstens twee westerse landen een visum hebben aangevraagd. Het is onduidelijk of ze die ook effectief verkregen. Volgens de bronnen werden de paspoorten mogelijk ook gebruikt om naar Brazilië, Japan en Hongkong te reizen.

In 2011 berichtte de Japanse krant Yomiuri Shimbun dat Jong-un in 1991 als kind al een bezoek had gebracht aan Tokio met een vals Braziliaans paspoort, dat dus dateerde van voor de uitgifte van bovenvermeld exemplaar.

'Josef Pwag'

Beide paspoorten, die tien jaar geldig waren, werden uitgegeven op 26 februari 1996 en hebben een stempel van de Braziliaanse ambassade in Praag. Volgens de veiligheidsbronnen kon met gezichtsherkenningstechnologie worden vastgesteld dat het om foto's van Kim Jong-un en zijn vader ging.

Kim Jong-un gaf zich uit voor 'Josef Pwag'. Volgens het paspoort zou hij geboren zijn op 1 februari 1983, al is niet met zekerheid geweten of dat klopt; het geboortejaar van de Noord-Koreaanse leider is nooit officieel meegedeeld. Op het ogenblik dat hij dit paspoort kreeg, zou hij tussen twaalf en veertien jaar oud geweest zijn. Kim Jong-un ging als tiener naar een internationale school in Berne, Zwitserland, waar hij zich voordeed als de zoon van een chauffeur voor de ambassade.

Zijn vader gebruikte de naam 'Ijong Tchoi', met 4 april 1940 als geboortedatum. Jong-il stierf in 2011. In werkelijkheid zag hij het levenslicht in 1941.

Op beide paspoorten staat Sao Paolo aangegeven als geboorteplaats.

