“Kans op oorlog tussen VS en Noord-Korea iedere dag groter” IVI

10u54

Bron: The Independent, CNN 93 Photo News HR McMaster adviseert Donald Trump over binnenlandse veiligheid. Noord-Korea “De grootste dreiging tegen de Verenigde Staten en de rest van de wereld is de schurkenstaat Noord-Korea.” Dat zegt Donald Trumps veiligheidsadviseur Herbert Raymond McMaster. “De kans op een oorlog tussen de VS en Noord-Korea vergroot met de dag.”

“We zitten eigenlijk in een race tegen de klok om dit probleem op te lossen”, zegt McMaster. De veiligheidsadviseur zegt dat Noord-Korea bij iedere rakettest beter wordt. “Kim Jong-un werkt hard om de nucleaire kracht van zijn land beter te maken dan die van de VS. En hij komt dichter en dichter.”

Een militaire actie om Kim Jong-un tegen te houden, wil McMaster liever vermijden. “Gezien Noord-Korea’s artillerie en raketten die gericht zijn op Seoul in Zuid-Korea, zijn militaire acties niet zonder risico.” Volgens McMaster zijn er ook andere manieren om Noord-Korea op de knieën te krijgen. "Zo kan China bijvoorbeeld strenge economische sancties opleggen aan Noord-Korea", stelt de adviseur voor.

“We vragen China niet om ons een plezier te doen. We vragen China om actie te ondernemen in hun eigen belang.” Hij voegt er nog aan toe dat China de import van olie zou moeten stopzetten: “Je kan geen raket lanceren zonder brandstof.” McMaster denkt niet dat Kim Jong-un zijn gedrag snel zal veranderen zonder “heel strenge opgelegde sancties”. McMaster benadrukt wel dat het conflict met Noord-Korea de band tussen China, Zuid-Korea en de VS sterker heeft gemaakt.

De raket die Noord-Korea vorige week gelanceerd heeft was krachtiger dan de vorige raketten die de staat de voorbije maanden en jaren heeft getest. Volgens Noord-Korea zelf kunnen ze met hun nieuwste raket het vasteland van de Verenigde Staten bereiken. Experten bevestigen dat ook, maar twijfelen er echter aan of het land ook de technologie heeft om een krachtige kernkop te installeren op de langeafstandsraket.