“Huawei hielp Noord-Korea bij uitbouw en onderhoud van draadloos netwerk” kv

22 juli 2019

17u00

Bron: Reuters 0 Noord-Korea Het Chinese telecombedrijf Huawei Technologies Co Ltd, dat door de VS op de zwarte lijst werd gezet om bezorgdheden over de nationale veiligheid, hielp Noord-Korea in het geniep bij de uitbouw en het onderhoud van hun draadloos netwerk. Dat bericht de krant Washington Post vandaag, op aanhaling van bronnen en interne documenten.

Huawei werkte daarvoor gedurende minstens acht jaar samen met het Chinese staatsbedrijf Panda International Information Technology Co Ltd aan een hele reeks projecten.



Volgens de Washington Post is het nu de vraag of Huawei, dat in zijn producten gebruik maakt van Amerikaanse technologie, de Amerikaanse exportbeperkingen aangaande de uitvoer van materialen naar Noord-Korea geschonden heeft.



De VS plaatsten Huawei in mei op de zwarte lijst omwille van bezorgdheden om de binnenlandse veiligheid. Amerikaanse bedrijven werden daardoor verboden om onderdelen en componenten aan Huawei te verkopen zonder vergunning. Vorige maand deelde president Donald Trump echter mee dat Amerikaanse firma’s opnieuw mochten beginnen met de verkoop in een poging om de handelsgesprekken met Beijing opnieuw op te starten.





Huawei liet aan de Washington Post weten dat het “geen zakelijke aanwezigheid” heeft in Noord-Korea.



Het Amerikaanse ministerie van Handel onderzocht sinds 2016 de mogelijke connecties tussen Huawei en Noord-Korea, maar voor zover geweten, werd de link nog niet gelegd, aldus de Washington Post.



Huawei en Panda sloten volgens de krant hun kantoor in Pyongyang in de eerste helft van 2016.

Lees ook: Microsoft waarschuwde bijna tienduizend klanten voor aanvallen staatshackers