"Gemeen en dwaas": Noord-Korea vindt dat Japan vredesproces dwarsboomt voor ontvoeringen die "al lang uitgeklaard zijn"

14 mei 2018

12u19 3 Noord-Korea Japan is niet van plan om haar diplomatieke relatie met Noord-Korea te verbeteren tot zolang Kim Jong-un geen duidelijkheid schept over de ontvoeringen van tientallen Japanse burgers in de jaren ’70 en ’80. Volgens Noord-Korea is die zaak echter al lang uitgeklaard en wil Japan het vredesproces gewoon dwarsbomen. “Gemeen en dwaas”, zo noemt de Noord-Koreaanse staatstelevisie de reactie van Japan.

De Japanse premier Shinzo Abe heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un duidelijk gemaakt dat Japan geen hulp zal bieden of de banden met Noord-Korea niet zal verbeteren tot zolang de onduidelijkheden rond de ontvoeringen niet opgelost zijn. “De Noord-Koreaanse leider moet een beslissing nemen”, zei Abe vorige week al. “Het is enorm belangrijk voor Noord-Korea om de diplomatieke band met Japan te verbeteren om deel te worden van de internationale gemeenschap.”

Abe is bereid om samen te zitten met Kim, maar is niet van plan om gewoon een praatje te slaan. “In geen geval zullen we economische hulp bieden als de zaak van de ontvoeringen niet wordt opgelost”, aldus Abe.

"Vredesproces dwarsbomen"

“Japan brengt het probleem van de ontvoering terug naar boven, maar dat is al uitgeklaard. Dit is gewoon een gemene en dwaze houding om het vredesproces van het Koreaanse schiereiland te dwarsbomen en dat terwijl het unaniem wordt toegejuicht door de internationale gemeenschap”, zo reageert de Noord-Koreaanse staatszender KCNA nu. “Terwijl de hele wereld de top tussen Noord-Korea en de VS steunt en verwelkomt als een stap in de goede richting, verzet Japan zich hier tegen.”

Ontvoeringen

Tussen 1977 en 1983 werden tientallen Japanse burgers ontvoerd door Noord-Korea. De vaak jonge slachtoffers moesten lesgeven over de Japanse cultuur en taal in spionnenscholen. Oudere slachtoffers werden dan weer gekidnapt om hun identiteit te kunnen overnemen. Noord-Korea heeft lang ontkend iets te maken te hebben met de verdwijningen, maar in 2002 heeft Kim Jong-il wel bevestigd dat zijn land 13 Japanners heeft ontvoerd.

Vijf slachtoffers zijn eind 2002 vrijgelaten. Noord-Korea heeft toen ook de overlijdensaktes van acht Japanners getoond. Twee jaar later heeft het land echter moeten toegeven dat die aktes niet echt waren. De Noord-Koreanen blijven er echter bij dat de rest van de ontvoerde mensen overleden zijn en de zaak daarmee opgelost is. Japan vermoedt dat de acht nog steeds leven.