“Geen teken van denuclearisatie in Zuid-Korea” kv

27 maart 2019

17u18

Bron: Reuters 0 Noord-Korea De activiteiten van Noord-Korea op vlak van kernwapens en raketten zijn niet in lijn met de belofte van het land tot denuclearisatie. Dat deelt de commandant van de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea vandaag mee.

“De activiteit die we hebben waargenomen, sluit niet aan bij nucleaire ontmanteling”, deelde de Amerikaanse generaal Robert Abrams vandaag mee tijdens een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden. Hij wees er ook op dat weinig tot geen veranderingen zijn waargenomen in het militaire vermogen van Noord-Korea.

Een top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in de Vietnamese hoofdstad Hanoi werd vorige maand vroegtijdig afgebroken omwille van onenigheden tussen beide staatshoofden. De VS eisen dat Noord-Korea zich ontdoet van kernwapens die een bedreiging kunnen vormen voor de Verenigde Staten, terwijl Noord-Korea vraagt dat de internationale sancties tegen het land - wegens kernproeven en rakettesten - worden verlicht of opgeheven.



Eerder deze maand meldden meerdere Amerikaanse denktanks en Zuid-Koreaanse ambtenaren op basis van satellietbeelden dat Noord-Korea mogelijk voorbereidingen treft voor een nieuwe raketlancering op de Sohae-site in Tongchang-ri. Vanaf dat lanceerplatform werden in het verleden al satellieten gelanceerd, intercontinentale raketten echter nog niet.

De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst maakt ook melding van activiteit in een fabriek in Sanumdong nabij Pyongyang waar de eerste Noord-Koreaanse intercontinentale raketten geproduceerd werden die in staat zijn om de VS te bereiken. Volgens de Zuid-Koreaanse minister van Defensie is het echter nog te vroeg om te bepalen of er effectief voorbereidingen getroffen worden voor een raketlancering.

Noord-Korea heeft geen kern- of raketproeven meer uitgevoerd sinds 2017.

