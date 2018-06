“Basketlegende Dennis Rodman zal ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un bijwonen” avh

06 juni 2018

12u33

Bron: New York Post, Daily Mail, TMZ 0 Noord-Korea Volgens verschillende bronnen zal de excentrieke NBA-legende Dennis Rodman op 12 juni de historische ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un bijwonen. Rodman heeft na verschillende trips naar Noord-Korea een goede band met de Noord-Koreaanse leider opgebouwd en zou zelfs een rol kunnen spelen bij de gesprekken tussen de twee leiders.

De Amerikaanse president Donald Trump zal de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op 12 juni ontmoeten in een hotel in Singapore. Maar vermoedelijk zakt basketlegende Dennis Rodman al een dag eerder af naar Singapore en volgens verschillende bronnen zal hij de historische ontmoeting bijwonen.

Lees verder onder de foto.

"Vriend voor het leven"

Rodman werd wereldberoemd aan de zijde van Michael Jordan, met wie hij in de jaren 90 met de Chicago Bulls verschillende keren de NBA-titel pakte. Maar sinds enkele jaren is Rodman vooral bekend om zijn goede relatie met Kim Jong-un. Rodman trok in 2013 voor de eerste keer naar Noord-Korea voor een reportage en kon het meteen goed vinden met Kim Jong-un, die op zijn beurt al heel zijn leven fan was van Rodman. Rodman noemt de Noord-Koreaanse leider een vriend voor het leven en trok na zijn eerste bezoek nog drie keer naar Noord-Korea.

Lees verder onder de foto.

Rodman en Trump

Bizar genoeg heeft Rodman ook een band met president Trump. In 2009 werkten de twee samen in ‘Celebrity Apprentice’, een tv-programma waarmee Trump wereldwijde bekendheid verwierf. Zo is Rodman de enige persoon ter wereld die een link heeft met zowel Donald Trump als Kim Jong-un.

Lees verder onder de video.

Grote invloed

In 2017 liet Rodman al verstaan dat hij zich graag zou opwerpen als Amerikaanse gezant in Noord-Korea. “Kim Jong-un en ik zijn zo close dat we eender wat kunnen bespreken”, zei Rodman. De ex-basketter claimt ook verantwoordelijk te zijn voor de toenadering tussen beide naties: “Kim Jong-un heeft nu een ander gevoel tegenover de VS”, vertelde hij in april aan TMZ. “Ik ben gewoon blij dat het de goede richting uitgaat.”

Mogelijk speelt Rodman dus een belangrijke rol in een van de grootste historische gebeurtenissen van de eeuw. “Maar wat je ook denkt over Rodmans aanwezigheid op de topontmoeting, de kijkcijfers zullen hoe dan ook gigantisch zijn”, aldus een bron aan de New York Post.