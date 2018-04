Noord-Korea zet klok op 5 mei gelijk met Zuid-Korea en propagandaluidsprekers worden weggehaald kg

30 april 2018

07u06

Bron: Belga 6 Noord-Korea gaat zijn standaardtijd op zaterdag 5 mei met een half uur verlaten om in dezelfde tijdzone als Zuid-Korea te komen. Dat heeft het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA maandag aangekondigd. Ook de Zuid-Koreaanse luidsprekers die propagandaboodschappen verspreiden aan de grens worden weggehaald.

Zondag had de Zuid-Koreaanse regering al te kennen gegeven dat Pyongyang opnieuw dezelfde standaardtijd zou gaan hanteren als Seoel. Dat had de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vrijdag te kennen gegeven tijdens zijn historische ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

Het Noord-Koreaanse regime besliste in de zomer van 2015 om een eigen tijdzone te hanteren, waarbij het de klokken 30 minuten terugdraaide. Dat gebeurde toen om de zeventigste verjaardag van de bevrijding van het Japanse koloniale regime in de verf zetten.

In het kader van de toenadering tussen beiden Korea's, worden ook de Zuid-Koreaanse luidsprekers die propagandaboodschappen verspreiden aan de Noord-Koreaanse grens weggehaald. Aanvankelijk ging het om een tijdelijke maatregel in de aanloop naar de topontmoeting tussen Kim en Moon vorige week, maar vanaf dinsdag starten de werken om de luidsprekers definitief weg te halen. Dat heeft het ministerie van Defensie in Seoel meegedeeld. Volgens berichten in de Zuid-Koreaanse media heeft Pyongyang zijn grenspropaganda ook al verminderd.

De twee landen maakten tijdens de top ook bekend dat ze dit jaar nog een akkoord willen sluiten om een permanente vrede en een volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland te bereiken.