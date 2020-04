Noord-Korea zegt geen enkel geval van coronavirus te hebben, critici spreken van doofpotoperatie KVDS

02 april 2020

12u14

Bron: Belga 8 Noord-Korea heeft geen enkele besmetting met het nieuwe coronavirus. Dat heeft een hoge gezondheidsfunctionaris in Pyongyang gemeld. Sommige landen twijfelen er echter aan dat het arme en diplomatiek geïsoleerde land Covid-19 van zijn grondgebied heeft kunnen houden.

Noord-Korea is omringd door China en Zuid-Korea, twee landen die stevig getroffen zijn door het coronavirus. Eind maart had het land zijn grenzen al gesloten en drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen.

Ontsmetting

"We hebben preventieve en wetenschappelijke maatregelen genomen, zoals inspecties en quarantaine van alle personen die ons land binnenkomen, volledige ontsmetting van alle goederen, de sluiting van grenzen en het beëindigen van zee- en luchtverbindingen", aldus Pak Myong Su, directeur van de anti-epidemie-afdeling van het Nationaal Centrum voor de bestrijding van epidemieën.





Deskundigen zeggen echter dat Noord-Korea bijzonder kwetsbaar is voor het virus, door een medisch systeem dat heel krakkemikkig is. Mensen die het Noord-Koreaanse regime afvallig zijn geworden, beschuldigen Pyongyang ervan een epidemie in de doofpot te hebben gestoken.

Er zijn nog maar een paar landen in de wereld, vaak geïsoleerde eilanden of oorlogslanden, die geen gevallen hebben van besmetting met het coronavirus.

Lees ook:

OVERZICHT. Nu meer dan 1.000 doden door coronavirus, 584 nieuwe ziekenhuisopnames

Moeten we nu een mondmasker dragen of niet? “Er zijn voor gezonde mensen ook risico’s aan verbonden” (+)

Meer over Noord-Korea

Pyongyang

gezondheid

ziekten