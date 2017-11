Noord-Korea woedend over oefening met Amerikaanse bommenwerpers: "Gangsterachtige imperialisten willen kernoorlog" Redactie

08u23

Bron: Belga 1 AP Twee Amerikaanse B-1B-bommenwerpers (boven) en Zuid-Koreaanse F-15K-gevechtsvliegtuigen boven het Koreaanse schiereiland. Noord-Korea heeft vandaag geprotesteerd na een oefening met Amerikaanse bommenwerpers boven het Koreaanse schiereiland. Dat gebeurde enkele dagen voor de Amerikaanse president Donald Trump Zuid-Korea zal bezoeken.

Volgens het Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA oefenden de B-1B-bommenwerpers een "verrassingskernaanval gericht tegen de DPRK (Noord-Korea, red.)". Het agentschap beschuldigt Washington ervan "een kernoorlog te willen starten".

De Amerikaanse luchtmacht bevestigde de oefening aan de Amerikaanse media. De bommenwerpers stegen op in Guam en werden vergezeld door Japanse en Zuid-Koreaanse vliegtuigen. De missie was op voorhand gepland en geen reactie op eender welke gebeurtenis, aldus een woordvoerster aan CNN.

Verantwoordelijk voor spanningen

Volgens KCNA toont de realiteit dat de "gangsterachtige Amerikaanse imperialisten" verantwoordelijk zijn voor de opgelopen spanningen in het Koreaanse schiereiland.

Het regime in Noord-Korea voerde de afgelopen maanden een zesde kerntest uit en lanceerde verschillende ballistische langeafstandsraketten, die de Amerikaanse kust kunnen bereiken. In minder dan een maand vlogen twee van die raketten boven het noorden van Japan. Zowel vanuit de VS als Noord-Korea werd het discours steeds scherper. De Amerikaanse president Donald Trump zei meermaals een militair ingrijpen niet uit te sluiten.

Trump reist vandaag naar Hawaii, waarna hij zijn bezoek aan Azië start. Eerst trekt hij naar Japan. Ook Zuid-Korea, China, Vietnam en de Filipijnen staan op de agenda.