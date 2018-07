Noord-Korea wil stoffelijk overschotten van gesneuvelde Amerikaanse soldaten overdragen kv

18 juli 2018

16u33

Bron: Belga 0 Noord-Korea wil naar verluidt de stoffelijke overschotten van 55 Amerikaanse soldaten overdragen, die tijdens de Koreaoorlog (1950-53) zijn gedood. De eerste dergelijke overdracht in tien jaar kan volgende week al plaatsvinden. Dat schreef de Amerikaanse militaire onlinekrant Stars and Stripes onder aanhaling van regeringsfunctionarissen. Mogelijk gebeurt dit op 27 juli, de 65ste verjaardag van de ondertekening van de wapenstilstand in 1953. Maar de datum kan nog wijzigen.

De transfer van de gesneuvelden zou door beide zijden maandag overeengekomen zijn tijdens overleg in het grensoord Panmunjom in de gedemilitariseerde zone tussen beide Korea's. Na ontvangst van de stoffelijke resten kunnen ze naar de VS overgevlogen worden voor identificatie.

Zondag vonden in Panmunjom voor het eerst in meer dan negen jaar gesprekken op generaalsniveau plaats tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten om de overdracht te bespreken. Volgens het State Department werd afgesproken dat nu ook officieel naar de overblijfselen van de ongeveer 5.300 vermiste Amerikaanse militairen zal gezocht worden. Daarmee zou een afspraak uit de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse machthebber Kim Jong-un op 12 juni in Singapore nagekomen worden.

Tussen 1996 en 2005 hadden Amerikaanse teams de stoffelijke overschotten van meer dan 220 soldaten in Noord-Korea opgegraven. Tijdens de Koreaanse Oorlog zijn rond de 33.000 Amerikaanse militairen gesneuveld.

