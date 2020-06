Noord-Korea wil miljoenen folders uitstrooien boven Zuid-Korea mvdb

22 juni 2020

06u53

Bron: ANP - AFP 0 Noord-Korea heeft miljoenen folders gedrukt om uit te strooien boven Zuid-Korea als reactie op sturen van vijandige folders naar haar eigen grondgebied. Dat is maandag via het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA bekendgemaakt.

De folders worden met drieduizend ballonnen naar Zuid-Korea gestuurd, aldus KCNA. Pyongyang kondigde zaterdag al een grootscheepse campagne aan als vergelding tegen het sturen van pamfletten vanuit Seoul.



Noord-Koreaanse overlopers die naar het zuiden zijn gevlucht versturen regelmatig folders. Daarin vallen ze de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan en stellen ze de mensenrechtenschendingen en de nucleaire programma's van Pyongyang aan de kaak. Deze berichten worden meestal aan ballonnen gehangen of in flessen verpakt.

“Folders weerspiegelen woede en haat van de mensen”

Noord-Korea zal massaal reageren, zei KCNA vandaag. "De voorbereidingen voor de grootste verspreiding van folders ooit tegen de vijand zijn bijna voltooid", meldde het persbureau. “Uitgeverijen en drukkerijen op alle niveaus in de hoofdstad hebben 12 miljoen folders van allerlei aard geproduceerd die de woede en haat van de mensen weerspiegelen.”

De inter-Koreaanse relaties staan al maanden onder druk, na de mislukte top in Hanoi tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. De bijeenkomst liep vast op de vraag wat Noord-Korea zou willen opgeven aan nucleaire militaire aspiraties in ruil voor een versoepeling van de sancties tegen het land. Een ontmoetingsgebouw nabij de gedemilitariseerde zone in Kaesong is vorige dinsdag door Noord-Korea opgeblazen.