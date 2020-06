Noord-Korea wil geen overleg en stuurt meer troepen naar de grens met Zuid HAA

17 juni 2020

13u17

Bron: ANP, DPA 1 Noord-Korea heeft het aanbod van Zuid-Korea om speciale gezanten te sturen om de spanningen te verminderen afgeslagen. Hoofdstad Pyongyang heeft aangekondigd weer meer militairen naar de gedemilitariseerde zone te sturen en de militaire oefeningen aan de grens opnieuw op te starten.

Noord-Korea wil soldaten sturen naar de grensstad Kaesong en naar het Kumganggebergte aan de oostkust. Ook wil Pyonyang bewakingsposten in de gedemilitariseerde zone opnieuw in gebruik nemen. Het is niet de eerste keer dat Noord-Korea met dergelijke stappen dreigt.

De aankondigingen door het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA komen een dag nadat Noord-Korea het verbindingskantoor op de grens tussen beide landen had opgeblazen. Dat bureau stond symbool voor de zeer voorzichtige toenadering tussen de twee Korea’s en werd in 2018 jaar geleden nog maar ingehuldigd door hooggeplaatsten uit beide landen.

Ballonnen met pamfletten

De spanningen in de regio lopen weer hoog op sinds eind mei vanuit Zuid-Korea ballonnen met pamfletten over de grens werden gestuurd door een groep Noord-Koreaanse overlopers en Zuid-Koreaanse activisten.

Pyongyang is ook kwaad dat Zuid-Korea de activisten niet had gestopt. Een week geleden kwam Seoel in actie en maakte het bekend dat er aangifte wordt gedaan tegen twee groepen overlopers. Dit weerhield Noord-Korea er niet van zwaar geschut boven te halen en het kantoor in het Noord-Koreaanse grensdorp Kaesong deze week te vernietigen.

Om de spanningen te verminderen, had de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in aangeboden om zijn veiligheidsadviseur en inlichtingenchef als speciale gezanten te sturen. Maar Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, heeft het "tactloze en snode voorstel" afgewezen.

"Een oplossing van de huidige crisis tussen Noord en Zuid, veroorzaakt door de incompetentie en onverantwoordelijkheid van de Zuid-Koreaanse autoriteiten is onmogelijk en kan alleen bereikt worden als de juiste prijs ervoor is betaald", meldt het Noord-Koreaanse persbureau KCNA.

Afspraken in 2018

Kim Yo-jong haalde ook flink uit naar de Zuid-Koreaanse president. Die zou gefaald hebben bij het implementeren van alle afspraken die in 2018 waren gemaakt.

Moons kabinet noemde de kritiek "bot en gevoelloos" en stelt dat ze het opgebouwde vertrouwen tussen de beide leiders schaadt. Ook gaf hoofdstad Seoel aan onredelijk gedrag van Noord-Korea niet meer te accepteren.

De Zuid-Koreaanse minister van Eenmaking Kim Yeon Chul heeft ondertussen aangeboden om ontslag te nemen, meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap. Hij verontschuldigde zich dat hij de verwachtingen die bij zijn taak horen, niet heeft kunnen inlossen.

